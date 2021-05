Pro League: Bruges peut faire un grand pas vers le titre, Anderlecht peut dépasser l'Antwerp

Genk/Club Bruges et Anderlecht/Antwerp figurent au menu de la deuxième journée des Champions Playoffs de la Jupiler Pro League ce week-end. Le championnat de Belgique connaîtra d'ailleurs son 18e participant pour la saison prochaine à l'issue du barrage retour entre Waasland-Beveren et Seraing samedi soir.

En Champions Playoffs, le Club Bruges s'est fait peur dimanche passé contre Anderlecht, arrachant le partage (2-2) en fin de match, conservant ainsi 8 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Genk. C'est justement en terre limbourgeoise que les Brugeois se rendent vendredi (20h45). En sortant indemne de la Luminus Arena, les Blauw-Zwart effectueront probablement un grand pas vers la conquête d'un 17 titre de champion. Il restera ensuite quatre journées à disputer que les Brugeois aborderont avec au moins 7 points d'avance, en cas de partage et de victoire d'Anderlecht ou de l'Antwerp le lendemain. De son côté, Genk a le vent en poupe. Vainqueur de la Coupe de Belgique et un ticket pour l'Europa League déjà en poche, les Limbourgeois peuvent jouer libérés dans ces Playoffs. Ils ont bien entamé cette mini-compétition en s'imposant 2-3 à l'Antwerp.

Samedi (20h45), Anderlecht et l'Antwerp s'affronteront. Les deux équipes comptent actuellement le même nombre de points, 30, mais sont sur des dynamiques différentes. Anderlecht reste sur sept matchs sans défaite, son dernier revers remontant au 21 février contre Courtrai, et est passé tout près de l'exploit à Bruges. L'Antwerp de son côté a loupé son entrée dans les Playoffs, perdant contre Genk à domicile, et sera privé de son Soulier d'Or, écarté de la sélection pour ces Playoffs après l'annonce de son futur départ à... Anderlecht.

En Europe Playoffs, le Standard recevra La Gantoise samedi (18h30). Les Rouches doivent réagir après leur naufrage à Ostende (6-2). Le lendemain (16h00), Maline recevra Ostende. Les Côtiers trônent en tête avec 30 points, devant La Gantoise (26), Malines (25) et le Standard (25).

Enfin, samedi soir, le barrage retour de maintien/promotion en Jupiler Pro League se disputera entre Waasland-Beveren et Seraing. Après le partage 1-1 à l'aller, à Seraing, Waasland-Beveren est bien placé pour rester parmi l'élite, mais les Métallos n'ont pas perdu l'espoir de retrouver la D1 après 25 points.