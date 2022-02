Jupiler Pro League - Bryan Heynen suspendu seulement un match

(Belga) Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a infligé une suspension de trois matchs au milieu de terrain du KRC Genk Bryan Heynen, vendredi. Deux d'entre eux bénéficient d'un sursis. La suspension est assortie d'une amende de 2000 euros. Les sanctions sont le résultat de son exclusion mercredi lors du match perdu à Oud-Heverlee Louvain (2-1).

Le match aurait difficilement pu commencer plus mal pour les Limbourgeois à Louvain. Dès la première minute, Sory Kaba a ouvert le score sur une passe de Mathieu Maertens. Pour ne rien arranger, le capitaine Bryan Heynen a reçu un carton rouge direct juste avant le quart d'heure de jeu après une charge violente mais quelque peu malheureuse sur le buteur Kaba. Le parquet avait proposé une suspension de trois matchs, dont deux effectifs et une amende de 2500 euros, jeudi. Genk a refusé et s'est donc présenté vendredi devant le Comité disciplinaire. Heynen, qui a écopé de son premier bristol rouge en deux cents rencontres officielles, manquera le match à domicile dimanche (13h30) contre le Standard. Le club limbourgeois peut encore aller en appel de cette suspension devant le Conseil disciplinaire. (Belga)