Charleroi écrase le Cercle et s’installe en championnat

Le Sporting de Charleroi a largement dominé le Cercle de Bruges en s'imposant 5-0 samedi en début de soirée lors de leur duel comptant pour la 32e journée de championnat. Les Zèbres ont fait la différence au terme d'une première mi-temps très aboutie au terme de laquelle ils menaient 4-0. Dans l'autre rencontre, Seraing et Oud-Herverlee Louvain se sont quittés sur un partage 1-1.

Au classement, avec ce succès, les Carolos reprennent la sixième position avec 51 unités, à quatre longueurs de la Gantoise. Le Cercle occupe la neuvième place avec 43 points, soit deux de plus qu'OHL, onzième. En bas de classement, Seraing reste avant-dernier avec 27 unités et compte cinq points de retard sur Zulte Waregem, premier non relégable.

Le match

Charleroi ouvrait la marque sur sa première incursion. Bien lancé sur son flanc gauche, Joris Kayembe pénétrait dans le rectangle avant de fixer un défenseur et de tenter sa chance. Le ballon était dévié par Jesper Daland et finissait au fond des filets (6e, 1-0).

À peine trois minutes plus tard, Kayembe récupérait le ballon dans le rond central et trouvait Vakoun Bayo en profondeur. L'Ivoirien contrôlait à l'entrée du grand rectangle avant d'envoyer une frappe chirurgicale dans la lucarne de Warleson (9e, 2-0).

La mauvaise entame de match du Cercle continuait à la 22e minute avec l'exclusion du défenseur Edgaras Utkus. Après l'intervention du VAR, l'arbitre sortait la carte rouge au joueur pour un coup de coude sur Marco Ilaimaharitra. Bayo signait le doublé après un bon travail de ses coéquipiers sur le côté droit. Adem Zorgane lui remettait le ballon dans le rectangle et l'attaquant trouvait calmement l'ouverture du plat du pied (35e, 3-0).

De buteur, Bayo se muait en passeur décisif pour Heymans avant la pause. À l'entrée de la surface, l'Ivoirien décalait le joueur prêté par Venise. Ce dernier se faisait pas prier pour placer entre le poteau et le gardien (41e, 4-0).

Monté au jeu quelques minutes auparavant pour Bayo, Anass Zaroury participait à la fête en seconde mi-temps. À la suite d'un bon débordement de Zorgane, il contrôlait le ballon dans le rectangle et plaçait hors de portée du dernier rempart brugeois (55e, 5-0).

Dans l'autre rencontre de 18h30, un but d'Alexis De Sart à la 47e minute a permis à OHL de mener sur la pelouse de Seraing jusqu'à la 86e minute, moment choisi par Youssef Maziz pour arracher l'égalisation (86e, 1-1).