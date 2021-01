Jupiler Pro League - Charleroi perd à Ostende et commence mal 2021

(Belga) Le Sporting de Charleroi a subi la loi d'Ostende ce samedi soir lors de la 30e journée de Jupiler Pro League (3-2). Les Carolos, qui ont concédé leur 7e défaite en 20 matchs, ne profitent donc pas de la défaite de Genk face à Courtrai plus tôt dans la journée (2-1). Toujours troisième au classement avec 33 points, Charleroi est sous le menace directe d'Anderlecht (32) et de l'Antwerp (31) qui jouent dimanche respectivement à Louvain et Malines.

Il n'a fallu que 5 minutes à Fashion Sakala, annoncé sur le départ pendant la semaine, pour cueillir les Carolos à froid en reprenant victorieusement un centre d'Ari Skulason (5e). Les Carolos égalisaient à la suite d'un joli numéro d'Ali Gholizadeh qui déposait le ballon sur la tête de Shamar Nicholson (27e). Les deux équipes retrouvaient les vestiaires sur le score d'un but partout. En deuxième période, Jack Hendry rendait l'avantage aux Côtiers en reprenant un corner de la tête. Le sauvetage à la retourne de Guillaume Gillet n'empêchait pas le ballon de rentrer (59e). Les Ostendais amplifiaient même leur avance quelques minutes plus tard quand leur maître à jouer Andrew Hjulsager, pourtant peu en vue depuis le début de la rencontre, envoyait une frappe de loin hors de portée de Nicolas Penneteau (63e). Un peu K.O, les hommes de Karim Belhocine étaient à deux doigts de réduire l'écart mais la longue frappe de Gaetan Hendrickx surprenait tout le monde mais finissait sa course sur le poteau de Guillaume Hubert (67e). Rapidement après son entrée au jeu, Kaveh Rezaei relançait Charleroi en concluant une belle action collective (75e), inscrivant son premier but depuis le 6 novembre. Les Carolos mettaient toutes leurs forces devant sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Des Ostendais courageux, emmenés par un Arthur Theate intransigeant en défense, gardaient la tête hors de l'eau et repartaient avec les 3 points. Au classement, le Sporting de Charleroi rate l'occasion de revenir sur le Racing Genk (38 points), battu à Courtrai dans l'après-midi (2-1). Ostende monte à la 9e place de Jupiler Pro League avec 28 points, à 5 points de Charleroi. (Belga)