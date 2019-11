Jupiler Pro League - Charleroi s'impose face à Eupen (1-0) en fin match et s'installe à la 4e place

(Belga) Le Sporting de Charleroi s'est imposé 1 à 0 (mi-temps: 0-0) face à Eupen lors de la 15e journée du championnat de Belgique de football, samedi pour conforter sa place dans le top 6 de la Jupiler Pro League, synonyme de playoffs 1. Les Carolos ont émergé grâce à un but de Kaven Rezaei à la 83e minute et grimpent en effet à la 4e place (25pts, 14 matches) devant Malines (24 pts, 14 matches) et Zulte Waregem (22 pts, 15 matches). La Gantoise, 3e avec 13 matches, compte aussi 25 unités.

Il a fallu patienter la deuxième mi-temps pour voir les deux formations se créer quelques occasions qui se sont comptées cependant sur les doigts d'une main. Plus insistant dans le dernier quart d'heure, Charleroi a fini par trouver l'ouverture par Rezaei qui inscrivait là son 3e but en trois rencontres. L'Iranien offrait ainsi la victoire aux Carolos mettant un coup d'arrêt aussi à la belle période des Germanophones qui restaient sur un bilan de dix points sur douze. Trois autres rencontres sont encore au programme dans la soirée. A 20h00, Saint-Trond se déplace au Cercle de Bruges et Courtrai accueille Waasland-Beveren. A 20h30, Mouscron se rend à Ostende. Dimanche, Antwerp face au Club de Bruges (14h30), Genk contre La Gantoise (18h00) et le Standard confronté à Malines (20h00) sont au programme. Vendredi en ouverture, Anderlecht s'est imposé à Zulte Waregem (1-2). (Belga)