Pro League: Charleroi arrache le partage in extremis contre Bruges

Le Sporting de Charleroi a empêché le Club Bruges d'aligner un onzième succès d'affilée vendredi dans un match d'alignement de la 26e journée du championnat de Belgique de football (1-1). La rencontre était initialement prévue le 14 février dernier mais avait été reportée à cause des conditions climatiques et de l'état du terrain au Mambourg. Dorian Dessoleil a marqué contre son camp (7e, 0-1) alors que Shamar Nicholson a égalisé pour les Zèbres (90e, 1-1).

Karim Belhocine a effectué trois changements par rapport à l'équipe tenue en échec par Saint-Trond (0-0). Mamadou Fall, Jules Van Cleemput et Nicholson ont relégué Ali Gholizadeh et Jordan Botaka sur le banc et remplacé Kaveh Rezaei, qui ne pouvait pas jouer contre le club auquel il appartient. Chez les Blauw & Zwart, Matej Mitrovic a été aligné en défense et Youssouf Badji a reçu une nouvelle chance devant.

En moins de six minutes, Bruges a forcé trois corners, qui se sont révélés improductifs mais Charleroi était malgré tout sous pression. Comme Ognjen Vranjes a mal calculé la trajectoire d'un ballon et que Rémy Descamps est sorti en retard, Hans Vanaken a profité de la situation pour tirer d'un angle difficile. Alors que le ballon semblait filer à côté, Dessoleil l'a prolongé dans son but en voulant le dévier (7e, 0-1).

Les Zèbres, qui ont provoqué une légère étincelle en arrachant un corner sur un centre de Joris Kayembe dévié par Mitrovic (11e), se sont directement retrouvés sous pression. Massimo Bruno a d'ailleurs fourni un bel effort pour enrayer un contre rapide mené par Tahith Chong et Noa Lang (14e). Le match était à sens unique: un nouveau tir de Vanaken est passé juste à côté (18e) et une reprise de la tête de Brandon Mechele a cogné la transversale (25e). Dans le dernier quart d'heure, le rythme a baissé notamment parce que les Carolos n'ont jamais inquiété Simon Mignolet.

Bruges peut encore augmenter son avance lundi

A la mi-temps, Charles De Ketelaere, de retour de quarantaine après un contrôle positif au coronavirus, a pris la place de Badji. Chong a encore amené un ballon chaud devant Descamps (48e) avant que les Carolos n'obtiennent deux corners. Sur le premier, Mignolet a sorti un coup de tête de Vranjes (51e) et sur le second, Vanaken a dégagé son camp (52e). Bruges a alors relancé la machine et De Ketelaere n'a pas assez appuyé sa frappe sur un service de Ruud Vormer (66e).

L'ambiance a alors commencé à chauffer mais les réelles chances de but se sont raréfiées jusqu'à ce que Botaka expédie le ballon sur le poteau (87e) et que Nicholson ne reprenne de la tête un ballon de Marco Ilaimaharitra pour égaliser en fin de match (90e, 1-1).

Au classement, le Club Bruges, qui est premier avec 67 points (16 de plus que l'Antwerp), disputera lundi une seconde rencontre d'alignement à La Gantoise. Ce duel face aux Buffalos, prévu le 28 février, avait lui été reporté sur base du protocole sanitaire. Entre ces deux rencontres d'alignement, les demi-finales de la Coupe de Belgique seront au programme. Samedi, Eupen reçoit le Standard et Anderlecht accueille Genk dimanche. Charleroi, qui compte 30 matches, se hisse en 9e position (41 points).

