Jupiler Pro League - Charleroi s'offre un premier succès en Europe Playoffs face à Malines

Charleroi s'est imposé contre Malines (3-2) pour le compte de 5e journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League samedi. Les Carolos signent ainsi leur premier succès en playoffs cette saison. Nkuba (35e) et Bayo (53e et 71e) ont répondu au doublé d'Engvall (21e et 74e).

Dans un duel entre deux équipes qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, les Malinois prenaient le meilleur départ dans la rencontre. Sur un corner de Geoffrey Hairemans, Gustav Engvall profitait d'une sortie hasardeuse d'Hervé Koffi pour ouvrir le score (21e). Pour leur dernière à domicile cette saison, les Carolos réagissaient timidement jusqu'au coup d'éclat de Ken Nkuba. Des 20 mètres, l'ailier carolo décochait une frappe aussi puissante que précise qui terminait sa course dans la lucarne (35e). Les Zèbres poursuivaient sur leur lancée après la pause et Vakoun Bayo donnait l'avance à Charleroi en reprenant de la tête un coup franc de Ryota Morioka (53e). Après un long arrêt de jeu suite à la sortie de l'arbitre Wim Smet, remplacé par Brent Staessens, l'attaquant ivoirien signait d'ailleurs un doublé sur une nouvelle offrande de Morioka. Le but était d'abord annulé pour une position de hors-jeu du Japonais avant d'être validé par le VAR (71e). Malines n'abdiquait pas et réduisait rapidement la marque via Engvall qui était à la récéption d'un centre d'Hugo Cuypers (74e). Les Malinois poussaient pour égaliser dans les neuf minutes de temps additionnel mais en vain. Au classement des Europe Playoffs, Charleroi prend la troisième place avec 31 points devant Malines, 4e avec 29 points. Dimanche à 16h00, La Gantoise (1re, 40 pts) pourra s'assurer du gain des Europe Playoffs si elle ne s'incline pas à Genk (2e, 36 pts).