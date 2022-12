Jupiler Pro League - Courtrai met fin à la série de dix victoires de rang de Genk en championnat

(Belga) Courtrai a mis un terme à la série de dix victoires de suite de Genk en championnat après sa victoire 1-0 contre les Limbourgeois pour la 17e journée de Jupiler Pro League lundi. Felipe Avenatti a inscrit le but de la victoire pour les 'Kerels' (83e).

Courtrai a démarré la rencontre pied au plancher et il n'a fallu que 15 secondes à Massimo Bruno pour alerter Maarten Vandevoort qui a dû se détendre pour détourner la frappe sur son poteau. Après avoir laissé passer l'orage, Genk s'est installé dans le camp courtraisien et Bryan Heynen a poussé Tom Vandenberghe à la parade (17e).Les Limbourgeois se sont ensuite créés une double occasion mais Joseph Paintsil a buté sur Vandenberghe avant que Paul Onuachu ne voit sa frappe sauvée sur la ligne par Tsuyoshi Watanabe (19e). La fin de la première période a été à l'avantage de Courtrai et Bilel Messaoudi a eu deux occasions d'ouvrir le score mais Vandevoort a joué les pompiers de service (42e et 45e). Les occasions ont été plus rares en seconde période mais Courtrai a continué à se montrer le plus entreprenant, sans pour autant inquiéter Vandevoordt. Les 'Kerels' ont finalement été récompensés en fin de match. À peine monté au jeu, Dylan Mbayo a centré en direction de Felipe Avenatti qui a glissé le ballon entre les jambes de Vandevoordt (83e). Genk a alors poussé pour revenir au score et Heynen a cru inscrire le but égalisateur mais le capitaine genkois a vu Vandenberghe repousser ses deux tentatives (90e). Au classement, Genk reste cependant en tête avec 46 points, sept de plus que l'Union Saint-Gilloise, qui a battu Ostende plus tôt lundi (3-0). Courtrai remonte lui à la 16e place avec 15 points. (Belga)