Jupiler Pro League - Dans un match fou, Charleroi s'impose 5-2 contre un Beerschot rapidement réduit à dix

(Belga) Les spectateurs du Stade du Pays de Charleroi ont vécu une après-midi mouvementée samedi. Les Zèbres, profitant de l'exclusion de Thibault De Smet dès la 5e minute, se sont imposés 5-2 contre le Beerschot pour le compte de la 6e journée de D1A.

L'attaquant jamaïcain Shamar Nicholson et le milieu de terrain offensif japonais Ryota Morioka ont été les grands artisans de la victoire carolo. Le premier a inscrit un triplé (37e, 51e, 78e), le second a lui marqué un doublé (60e, 90e). Les deux joueurs ont pourtant chacun manqué la conversion d'un penalty. En effet, Morioka a loupé son penalty après l'exclusion de De Smet, coupable d'avoir arrêté du bras un tir carolo (6e). À la 58e minute, Nicholson s'est présenté aux 9m15 pour faire 3-0 mais a trouvé le poteau. Dans la foulée, ce sont les Anversois qui ont marqué, une mauvaise relance de Koffi profitant à Raphael Holzhauser (59e). Les troupes d'Edward Still ont tout de suite repris deux longueurs d'avance via Morioka. Une nouvelle bévue défensive, signée Aboubakar Keita, a offert au Beerschot un 2e but (88e), en vain. Au classement, Charleroi conserve son brevet d'invincibilité et pointe à la 5e place avec 10 points. Le Beerschot de Peter Maes est toujours bon dernier avec un seul point. (Belga)