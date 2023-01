Jupiler Pro League - Davino Verhulst opéré au genou

(Belga) Davino Verhulst a subi jeudi une petite opération au genou, a annoncé son club l'Antwerp sur les réseaux sociaux. Le gardien de but se plaignait depuis un certain temps du genou.

Âgé de 35 ans, Verhulst avait rejoint le Great Old l'été dernier en provenance du club grec d'Apollon Smyrne. Il est 3e dans la hiérarchie des gardiens anversois derrière Jean Butez et Ortwin De Wolf. Verhulst n'a pas disputé de match avec l'équipe première lors du premier tour. Il a auparavant été actif à Beveren, au Racing Genk, à Willem II, Saint-Trond et Lokeren. (Belga)