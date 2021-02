Jupiler Pro League - Eupen arrache le partage en fin de match face à Ostende

(Belga) Eupen et Ostende se sont quittés dos-à-dos (1-1) dans un match de la 27e journée de Jupiler Pro League, la 28e effective, samedi. Hjulsager avait donné l'avance aux Côtiers (50e) avant que Baby ne rétablisse l'égalité en fin de match (84e).

Après une première période fermée et pauvre en occasions, Ostende ouvrait la marque peu après le repos via Hjulsager. Un but dans un premier temps annulé pour hors-jeu mais finalement validé après l'intervention du VAR (50e). Après ce but d'ouverture, les Eupenois se montraient plus entreprenants mais ne parvenaient pas à inquiéter outre mesure Guillaume Hubert, le portier ostendais. Les Pandas arrachaient finalement l'égalisation à six minutes du terme sur une frappe d'Amara Baby (84e). Au classement, Ostende reste calé à la quatrième place avec 43 points à égalité avec Genk, troisième, et juste devant Anderlecht (42) qui jouent tous les deux dimanche. Eupen lui reste 14e avec 33 points.