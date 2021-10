Jupiler Pro League - Eupen, bien que réduit à dix, arrache la victoire contre Genk et rejoint l'Antwerp en tête

(Belga) La KAS Eupen, menée à deux reprises et réduite à dix à l'heure de jeu après une faute de Jordi Amat, a arraché la victoire dans les dernières secondes contre Genk (3-2) dimanche soir à l'occasion de l'ultime duel de la 10e journée de D1A. Jonathan Heris a inscrit le but de la victoire dans la dernière minute du temps additionnel.

Ce succès permet aux Eupenois de rejoindre l'Antwerp en tête du championnat avec 20 unités au compteur alors que Genk est 5e avec 17 points. Si les Pandas ont hérité de la première occasion via Nuhu, ce sont bien les Limbourgeois qui ont ouvert le score grâce à Kristian Thorstvedt. Le milieu de terrain norvégien a récupéré quelque peu chanceusement le ballon et son tir n'a pas pu être repoussé par Robin Himmelmann (0-1, 11e). Eupen a égalisé dans la foulée sur un penalty concédé par Munoz et converti par Smail Prevljak (1-1, 16e). On pensait les troupes de John van den Brom sur du velours après l'exclusion de Jordi Amat (59e) et le but d'Ike Ugbo (1-2, 72e) mais l'arrière-garde limbourgeoise s'est montrée très fébrile dans les dernières minutes. Smail Prevljak a égalisé d'un tir à la retourne (2-2, 86e). Eupen, presque méritoirement après plusieurs occasions, a arraché la victoire. Jonathan Heris, d'une reprise instantanée sur un dégagement d'un corner, a fait exploser le Kehrweg. (Belga)