Jupiler Pro League - Eupen est revenu trois fois au score contre OHL pour prendre un point

(Belga) Eupen et Oud-Heverlee Louvain ont partagé l'enjeu au terme d'une rencontre prolifique de la 29e journée de D1A, ponctuée sur le score de trois buts partout. Désormais sixième avec 44 points, OHL a manqué l'occasion de se hisser provisoirement dans le top 4 alors qu'Eupen, revenu au score à trois reprises, est 13e (37 pts).

Qualifiée pour le dernier carré de la Coupe de Belgique, où elle défiera le Standard le weekend prochain, la KAS a mal débuté la rencontre. Après un pénalty du Bosnien Smail Prevljak arrêté par Rafael Romo (8e), l'équipe de Benat San José a encaissé le premier but. Sur une récupération haute, Kristiyan Malinov a concrétisé la domination louvaniste d'un tir croisé du gauche (0-1, 27e). Dans la foulée, les Pandas ont répondu directement d'une volée de Jonathan Heris (1-1, 29e). Bien trouvé par Al-Taamari, le Français Thomas Henry a marqué son 20e but de la saison d'un tir en pivot (1-2, 36e). Pugnaces, les locaux ont réagi avant la mi-temps. Après intervention du VAR, l'arbitre de la rencontre Bert Put a indiqué le point de pénalty pour une faute de David Hubert. Knowledge Musona n'a lui pas tremblé (2-2, 43e). On pensait OHL avoir fait le plus dur à la 55e quand Xavier Mercier a profité des largesses de la défense eupenoise pour redonner l'avance aux troupes de Marc Brys (2-3, 55e). Mais la résilience eupenoise n'avait presque pas de limite samedi après-midi au Kehrweg. Sur une passe de Prevljak, Musona a égalisé d'un tir croisé (3-3, 67e). Waasland-Beveren défiera le Beerschot sur le coup de 18h30 et le duel entre l'Antwerp et Courtrai viendra ponctuer le programme de ce samedi (20h45). (Belga)