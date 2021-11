Jupiler Pro League - Gand ne trouve pas la faille face à un Seraing tenace

(Belga) Dimanche après-midi, Seraing et la Gantoise ont partagé l'enjeu, 0-0, dans un match comptant pour la 14e journée de Jupiler Pro League. Avec ce résultat, la Gantoise grappille une place au classement et est 10e, tandis que Seraing résiste en 16e position.

La rencontre débutait calmement, malgré un but de Lemajic pour les visiteurs annulé pour une position de hors-jeu (9e). La première mi-temps allait d'ailleurs être très pauvre en occasions sérieuses. Nadrani mettait Bolat à contribution en reprenant de la tête un ballon boxé par le gardien gantois (13e), avant que Ngadeu ne lui réponde d'une frappe des 40 mètres qui n'inquiétait que trop peu Dietsch (15e). Jallow animait tant bien que mal la rencontre en rentrant sur son pied gauche depuis le flanc droit mais sa frappe s'envolait dans les tribunes (37e). En deuxième période, Tissoudali ouvrait les hostilités en provoquant son adversaire direct sur le côté gauche mais son envoi était croqué et finissait à gauche du but (51e). Une vingtaine de minutes plus tard, le même Tissoudali réceptionnait un ballon d'Odjidja dans la surface avant de le glisser à Bezus, dont l'envoi trop central terminait dans les bras de Dietsch (72e). La menace s'intensifiait progressivement, et Lemajic reprenait de la tête un centre de Nurio Fortuna, sans pour autant trouver le cadre (75e). Dietsch s'imposait ensuite devant Tissoudali (77e) et l'assaut gantois se poursuivait avec un nouveau tir puissant de Bezus, depuis l'extérieur de la surface, qui ne trompait pas le portier serésien (86e). Il restait néanmoins inefficace, malgré une ultime tentative de Ngadeu (90e+4), et les deux équipes se quittaient finalement dos à dos. Au classement, la Gantoise grappille une place et devance désormais Saint-Trond. Les Buffalos sont 10es avec 18 points tandis que Seraing se bat pour la survie et devance la zone de relégation de 4 longueurs, en 16e place avec 13 points. (Belga)