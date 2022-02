Jupiler Pro League - Genk bat Zulte Waregem en clôture de la 26e journée

(Belga) Genk a battu Zulte Waregem 2 buts à 0 dimanche en clôture de la 26e journée de la Jupiler Pro League. Un but contre son camp d'Omar Govea (36e) et une frappe de Kristian Thorstvedt (47e) ont assuré la victoire de Genk, huitième du championnat avec 35 points. Zulte Waregem (25 points) est 16e.

L'arbitre Christof Dierick annulait un but à Paul Onuachu pour une faute (13e). Le Soulier d'or se créait ensuite une double opportunité peu après la demi-heure. Sa tête échouait sur le poteau (31e) puis son tir, après un bon travail de Joseph Paintsil, passait à côté (32e). Genk ouvrait le score peu après. Luca Oyen s'infiltrait côté gauche et centrait, Omar Govea voulait s'interposer, mais il envoyait le ballon au fond de ses propres filets (36e). En fin de première période, Thorstvedt trouvait un excellent Bossut sur sa route (39e). Le duel se répétait en début de seconde période, mais cette fois, le gardien de Zulte devait s'incliner sur la frappe de l'extérieur du rectangle du milieu norvégien (47e). A l'abri, Genk pouvait contrôler la fin de match pour signer un troisième succès en quatre matchs joués en 2022. Les Limbourgeois, huitièmes avec 35 points alors qu'ils comptent deux matchs de retard, restent ainsi en course pour le top-4. Ils pointent à 10 longueurs d'Anderlecht. Zulte Waregem (25 points) possède deux points d'avance sur Seraing, actuel barragiste pour le maintien. (Belga)