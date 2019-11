Jupiler Pro League - Genk battu à domicile par Saint-Trond

(Belga) Genk a été battu 1-2 par Saint-Trond, samedi, lors de la 17e journée de la Jupiler Pro League.

Genk avait pourtant ouvert le score par Samatta, qui a dévié de la tête un tir d'Hagi (9e). Saint-Trond a renversé la situation avant la pause. Boli a d'abord repris victorieusement un centre de la droite de De Bruyn (17e). Suzuki a ensuite, sur un centre de la droite de Botaka, devancé la sortie de Coucke et envoyé le ballon au fond des filets (40e). Suzuki a frôlé le doublé juste avant la pause lorsque sa frappe a échoué sur la transversale (44e). Genk a hérité de plusieurs occasions en seconde période, mais Berge a manqué le cadre pour quelques centimètres (53e) puis Schmidt a sauvé une frappe de Hagi (60e). Onuachu (65e) et Berge (71e) ont encore manqué de peu le cadre alors que Schmidt a fait étalage de ses réflexes sur une tête d'Onuachu (89e). La dernière tentative d'Ito échouait de peu à côté (90e+5). Juste avant cela, Saint-Trond aurait pu tuer le suspense lorsque Botaka a récupéré une tentative d'Acolatse détournée par Coucke sans parvenir à cadrer (90e+4). Genk, qui n'a plus gagné depuis le 26 octobre, reste bloqué à la neuvième place avec 21 points, autant que Saint-Trond.