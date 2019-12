Jupiler Pro League - Genk beaucoup trop fort pour Waasland-Beveren

(Belga) Le Racing Genk s'est montré nettement supérieur à Zulte Waregem samedi soir en s'imposant 4-1 devant son public pour le compte de la 19e journée de Pro League. Il s'agit du deuxième succès consécutif pour Genk, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 23 août.

La rencontre a rapidement tourné à l'avantage des Limbourgeois. Theo Bongonda a surgi dans le rectangle pour faire 1-0 après 10 minutes de jeu sur un centre venant de la droite. Un quart d'heure plus tard, c'était au tour de Paul Onuachu de faire le break sur une action similaire (26e). Avant la pause, Jhon Lucumi s'est chargé de briser définitivement les espoirs de Waasland-Beveren avec un troisième but (35e). Le match étant plié, l'équipe de Hannes Wolf n'a pas eu besoin de forcer en deuxième période. Un quatrième but est tout de même tombé des pieds de Sander Berge, libre de tout marquage sur corner (70e). Aleksandar Vukotic a sauvé l'honneur des Waaslandiens à la 88e minute. Au classement, Genk se replace au 7e rang avec 28 points à seulement trois longueurs de la 6e place occupée par Zulte Waregem. Éliminés de la Ligue des Champions, non qualifiés pour l'Europa League et sortis de la Coupe de Belgique, les Limbourgeois peuvent se concentrer sur l'objectif du top-6 lors de cette fin de phase classique. Waasland-Beveren occupe lui la 15e place avec 11 points et conserve tant bien que mal trois points d'avance sur le Cercle de Bruges. (Belga)