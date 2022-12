Jupiler Pro League - Genk s'impose contre Elche en match de préparation

(Belga) Le Racing Genk s'est imposé 3-2 samedi en début d'après-midi contre Elche, formation de première division espagnole lors de son stage à Benidorm, en Espagne.

Rapidement menés sur un but d'Ezequiel Ponce (10e, 0-1) les leaders de Jupiler Pro League sont revenus au score à peine quelques minutes plus tard grâce à Angelo Preciado (14e, 1-1). Dès le début de la seconde période, Elche reprenait l'avantage par l'intermédiaire de Pere Milla (47e, 1-2), avant d'encaisser deux buts dans le dernier quart d'heure des œuvres de Paul Onuachu (76e et 87e) pour offrir la victoire aux Limbourgeois. Les Genkois disputeront encore un match de préparation le 13 décembre face au FC Metz (Ligue 2 française). Ils reprendront la compétition le 21 décembre contre le Sporting d'Anderlecht lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.