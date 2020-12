Pro League: Ivan Leko quitte l'Antwerp pour la Chine

Ivan Leko n'est plus l'entraîneur de l'Antwerp. Le Matricule n°1 a annoncé mardi le départ immédiat de son entraîneur, cité en Chine à Shanghai SIPG.

Revenu en Belgique au Great Old à l'aube de cette saison, après avoir eu en main OHL (2014), le club grec du PAOK Salonique (2015-2016), Saint-Trond (2016-2017) et surtout le Club de Bruges (2017-2019) après un détour aux Emirats Arabes Unis, à Al-Ayin déjà, le technicien croate, 42 ans, s'est vu proposer un contrat très lucratif de deux ans à Shanghai SIPG, qu'il devrait rejoindre après le nouvel an.

On parle d'un salaire de 5 millions d'euros net, bonus inclus, pour les deux années.

Sous les ordres de Leko, l'Antwerp a remporté la dernière Coupe de Belgique et a passé l'hiver européen, se qualifiant pour les 16e de finale de l'Europa League. Les Anversois seront opposés aux Glasgow Rangers. En championnat, l'Antwerp occupe la 5e place au classement avec 31 points après 19 journées (9 victoires).

Edward Still, l'adjoint de Leko, devrait suivre ce dernier en Chine.