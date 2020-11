Un ancien entraîneur d'Anderlecht serait la priorité de Genk

Après avoir été limogé le 20 août dernier par La Gantoise, Jess Thorup avait finalement retrouvé un banc un mois plus tard: celui du Racing Genk. Mais à peine 39 jours après son arrivée dans le Limbourg, et malgré un bilan de 11 points sur 15 et une remontée à la 5e place du classement, le Danois n'a pu résister à l'appel du FC Copenhague, le meilleur club scandinave qu'il a dès lors rejoint jusqu'en juin 2024 la semaine dernière.

Le KRC Genk est donc à la recherche d'un nouvel entraîneur. D'après les informations de nos confrères néerlandophones du Het Laatste Nieuws, John van den Brom serait en pole. Actuellement sous contrat avec Utrecht (Pays-Bas), le Néerlandais de 54 ans, passé par le Sporting d'Anderlecht entre 2012 et 2014, pourrait débarquer dans les prochaines heures, le club champion sous Philippe Clément en 2019 indiquant que les "négociations sont en cours".

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce jeudi 5 novembre ?

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel