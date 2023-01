Jupiler Pro League - L'Antwerp bat La Gantoise et renoue avec la victoire

(Belga) L'Antwerp a renoué avec la victoire en battant La Gantoise 2-0, samedi, lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football. Michel-Ange Balikwisha (10e) et Vincent Janssen (64e sur penalty) ont marqué les buts anversois.

Les deux équipes pouvaient tour à tour prendre l'avantage en début de match. Sven Kums envoyait le ballon de la tête, depuis le petit rectangle, sur la transversale (4e). Sur l'action suivante, Paul Nardi se détendait pour repousser une frappe de Gaston Avila (5e). Ce début de match animé voyait l'Antwerp trouver l'ouverture à la 10e minute grâce Michel-Ange Balikwisha qui reprenait en un temps un ballon trainant à l'entrée du rectangle après une première tentative de Vincent Janssen repoussée par la défense. En seconde période, une tête d'Hugo Cuypers passait de peu à côté (54e). A l'heure de jeu, l'Antwerp héritait d'un penalty pour une main de Bruno Godeau. Janssen ne tremblait pas des onze mètres et doublait la mise (64e). Les deux gardiens se mettaient en évidence, Nardi pour repousser une frappe de Toby Alderweireld et une tentative de Calvin Stengs (68e), Jean Butez en remportant son duel avec Andrew Hjulsager (73e). Le score n'évoluait plus et l'Antwerp pouvait célébrer son premier succès en championnat après cinq matchs (deux défaites et trois partages). La dernière victoire anversoise remontait au 20 octobre contre Ostende (3-0). Avec 39 points, le 'Great Old' revient provisoirement à la hauteur de l'Union Saint-Gilloise, deuxième, derrière le leader Genk (46 points). La Gantoise reste bloquée en cinquième position avec 31 points. Dimanche, Genk recevra le Club Bruges (34 points) et l'Union jouera le derby bruxellois à Anderlecht (23 points). (Belga)