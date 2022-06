Jupiler Pro League - L'attaquant équatorien Nilson Angulo arrive au RSC Anderlecht

(Belga) Le RSC Anderlecht poursuit sa compagne de transferts. Après l'arrivée de l'entraîneur Felice Mazzu (Union) et du joueur de flanc nigérian Ishaq Abdulrazak (Norrköping), il a annoncé mardi l'officialisation de l'arrivée du jeune attaquant équatorien Nilson Angulo. Celui-ci a signé un contrat de cinq ans.

Angulo, 19 ans, a effectué ses débuts en équipe première du LDU Quito la saison dernière. Il a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en championnat et en Copa Sudamericana. Le jeune attaquant a été élu le joueur le plus prometteur de l'année dans le championnat équatorien. Nilson Angulo est devenu international en octobre 2021. "Je n'ai pas hésité lorsque cette opportunité s'est présentée. C'est un rêve de franchir cette étape au RSCA, qui est aussi connu en Équateur comme le plus grand club de Belgique. Que peuvent attendre les fans de ma part ? Je pense que je peux faire la différence avec mes dribbles dans une situation de un contre un, mais je suis surtout impatient d'apprendre beaucoup ici de la part de mes coéquipiers et du staff", a déclaré le nouveau renfort anderlechtois. "Nos recruteurs essaient de découvrir de jeunes talents dans le monde entier. Nous suivons Nilson depuis longtemps et il était clair qu'il progressait match après match. Nilson Angulo peut jouer en tant qu'attaquant, mais aussi comme ailier ou arrière latéral. Il est bien sûr encore jeune et il aura besoin d'un certain temps d'adaptation, mais avec son bon dribble, il pourrait rapidement se montrer utile à notre équipe" a estimé pour sa part le CEO anderlechtois Peter Verbeke. (Belga)