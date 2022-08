Jupiler Pro League: L'OHL renforce son attaque avec l'Espagnol Mario Gonzalez

(Belga) Le OH Louvain a annoncé, ce jeudi, l'arrivée dans ses rangs de l'Espagnol Mario Gonzalez. L'attaquant de 26 ans est prêté avec option d'achat par le club portugais de Braga.

Gonzalez a commencé sa carrière avec les équipes jeunes de Villarcayo Nela et de l'Atlético Madrid. Il a ensuite intégré le centre de formation de Villarreal, où il a fait ses débuts en tant que professionnel. Pendant cette période, il a été sélectionné parmi les U17 de l'équipe nationale espagnole. En 2019, l'attaquant a signé son premier transfert pour rejoindre le club français de Clermont Foot sur base d'une location. Un an plus tard, il a été prêté au club portugais de Tondela où il a réussi à faire ses preuves avec 14 buts en 28 matchs. En 2021, Gonzalez a été acheté par le Sporting de Braga et a réussi 4 réalisations en 25 matchs. Il a ensuite été prêté en janvier 2022 au CD Tenerife et a fini sa saison avec 5 buts en 20 rencontres. (Belga)