Jupiler Pro League - L'Union renforce sa première place après sa victoire face à Malines

(Belga) L'Union Saint-Gilloise a décroché une 13e victoire (2-0) dimanche face à Malines dans un match comptant pour la 18e journée du championnat de Belgique de football. Dante Vanzeir (35e) et Teddy Teuma (55e) ont permis aux Bruxellois de compter 40 points, soit sept de plus que l'Antwerp (2e) battu 2-3 par le Standard plus tôt dans la journée et le Club de Bruges, qui reçoit Zulte Waregem à 21 heures. Malines (27 points) est 7e.

Felice Mazzù a été contraint d'effectuer un changement puisque Bart Nieuwkoop était suspendu et il l'a remplacé par Guillaume François. Wouter Vrancken a titularisé Yannick Thoelen dans le but à la place du suspendu Gaëtan Coucke mais n'a pu compter sur Sheldon Bateau contaminé au coronavirus. S'ils ont tenté de calmer le jeu, les Malinois ont rapidement éprouvé des frissons sur une frappe de François (9e) et une reprise de l'extérieur du pied de Deniz Undav (10e). La rencontre s'est alors animée mais les tireurs malinois Rob Schoofs (20e) et Kerim Mrabti(30e) ne se sont pas montrés plus précis que les Unionistes Kaoru Mitoma (31e), Vanzeir (33e) et Casper Nielsen (34e). Mais l'Union ponctuait la première période de manière plus intense et Vanzeir a concrétisé cette suprématie (35e, 1-0). À la reprise, l'Union s'est montrée plus attentiste et cela aurait pu lui coûter cher si Anthony Moris n'avait pas eu la main ferme sur une reprise de la tête d'Igor De Camargo (49e). Cependant, les Unionistes ont confirmé leurs qualités en contre: lancé par Loïc Lapoussin, Teuma a doublé leur avance (55e, 2-0). Les Malinois n'ont pas abdiqué immédiatement mais après le raté de Shoofs, qui avait slalomé dans la défense unioniste (63e) et une reprise complètement manquée de Nikola Storm (63e) , ils n'ont plus inquiété les Bruxellois. Bien en place, ceux-ci ont bien géré la fin de la rencontre. (Belga)