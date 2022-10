Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise s'impose à Oud-Heverlee Louvain et intègre le top 4

(Belga) L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-3 sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain samedi pour la 10e journée de Jupiler Pro League. Avec des buts de Christian Burgess, Ismaël Kandouss et Dante Vanzeir, les Unionistes s'emparent de la 4e place au classement au détriment des Louvanistes, cinquièmes.

L'Union a pris le meilleur départ dans la partie et a ouvert le score après 12 minutes. Sur un corner de Teddy Teuma, Christian Burgess s'est montré plus prompt que la défense louvaniste et a ouvert le score d'une tête croisée. Après s'être occasionnés une frayeur sur une percée de Mario Gonzalez (16e), les Unionistes ont doublé la mise quelques minutes plus tard. Ismaël Kandouss a tenté sa chance à distance et sa frappe déviée par Ewoud Pletinckx a pris Valentin Cojocaru à contre-pied (20e). Après la pause, les occasions ont été plus rares et l'Union a pu gérer tranquillement son avance. Profitant de leur vitesse et leur profondeur, les troupes de Karel Geraerts en ont profité pour inscrire un troisième but. Lancé en profondeur, Simon Adingra a trouvé Dante Vanzeir qui a inscrit son deuxième but de la saison (68e). Au classement, l'Union profite de ce succès pour intégrer le top 4 et s'emparer de la 4e place avec 19 points au détriment d'OHL qui glisse à la 5e place avec 17 unités.