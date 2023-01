Jupiler Pro League - La Gantoise et Charleroi se quittent dos à dos après une rencontre sans éclats

(Belga) Jeudi soir, La Gantoise et le Sporting de Charleroi se sont quittés sur un match nul, 0-0, pour la 21e journée de championnat de Belgique. Aucune équipe n'a su tirer son épingle du jeu dans une rencontre fermée.

La rencontre a été pauvre en occasions franches, malgré une légère domination des Buffalos. Après une volée en déséquilibre manquée d'Hosseinzadeh (2e), Salah a réclamé une intervention de Koffi après avoir enchaîné un crochet et une frappe du gauche dans un angle trop fermé (11e). Fofana a tenté sa chance à la suite d'une touche, en se retournant avant de décocher une frappe de 25 mètres dans les bras du Burkinabé (15e). Une frappe dévissée d'Ilaimaharitra (30e) a été suivie de l'occasion la plus sérieuse de la mi-temps avec une tête d'Hosseinzadeh sur un centre de Mbenza, sur laquelle Nardi s'est étendu de tout son long pour préserver les cages gantoises inviolées (41e). En deuxième période, le rythme n'a pas augmenté mais Hosseinzadeh a gaspillé une opportunité offerte à la suite d'une erreur défensive en croquant sa frappe alors qu'il était seul dans la surface (57e). La défense carolo s'est ensuite employée en intervenant à deux reprises devant Ngadeu puis Hauge (68e). En fin de rencontre, Koffi s'est encore interposé sur une tentative de Cuypers en bout de course sur le côté gauche (86e), mais le score n'a pas évolué. La partie s'est ainsi terminée sur un match nul sans le moindre but. La Gantoise, 4e avec 35 points, remonte à hauteur de Bruges, qui jouera plus tard dans la soirée à Saint-Trond. Charleroi reste à sa 11e place avec 26 points, à 4 points de Louvain, 8e, et des playoffs 2.