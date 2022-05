Jupiler Pro League - La Gantoise remporte les Europe Playoffs après sa victoire à Genk

(Belga) La Gantoise s'est assurée de remporter les Europe Playoffs de la Jupiler Pro League après sa victoire 0-2 sur le terrain de Genk lors de la 5e journée dimanche. Par conséquent, le barrage pour le dernier ticket européen n'aura pas lieu et l'Antwerp, 4e des Champions' Playoffs, est certain de jouer l'Europe la saison prochaine.

Déjà assurés d'un ticket européen après leur victoire en Coupe de Belgique, les Gantois prenaient le meilleur départ dans la rencontre et Tarik Tissoudali passait à deux doigts d'ouvrir le score mais son envoi était trop enlevé (5e). Ce n'était que partie remise pour l'international marocain qui faisait finalement trembler les filets peu avant la demi-heure sur une action individuelle (29e). Genk tentait alors d'égaliser et la tête d'Aziz frôlait la transversale du but gantois (40e). En seconde période, les plus belles occasions étaient toujours à l'actif des Buffalos qui doublaient méritoirement le score via Vadis Odjidja-Ofoe (72e). Un but qui scellait le succès gantois. Grâce à sa victoire, La Gantoise conforte sa première place avec 43 points devant Genk (36) et est assuré de remporter les Europe Playoffs. Déjà qualifié pour l'Europe via la Coupe, les Gantois assurent donc l'Antwerp, 4e des Champions' Playoffs, d'un ticket européen la saison prochaine. Les Anversois débuteront leur parcours au 2e tour préliminaire de la Conference League. Samedi, Charleroi (3e, 30 points) avait décroché son premier succès (3-2) dans les Europe Playoffs face à Malines (4e, 29 pts). Lors de la 6e et dernière journée, La Gantoise recevra Charleroi et Genk se déplacera à Malines. (Belga)