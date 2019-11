Jupiler Pro League - La Gantoise s'impose à Genk et plonge le champion dans la crise

(Belga) Champion en titre, Genk a subi sa sixième défaite de la saison en championnat, s'inclinant 0-2 devant La Gantoise dimanche pour le compte de la 15e journée. Sevré de victoire depuis trois journées, Genk est neuvième avec 20 points alors que les Gantois, avec un 11 sur 15, ont pris provisoirement la deuxième place avec 28 points.

Le match a très mal commencé pour les Limbourgeois. Une frappe puissante de Milad Mohammadi repoussée par Gaetan Coucke est arrivée dans les pieds de Laurent Depoitre. L'attaquant ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score (0-1, 2e). Les Buffalos ont ensuite pu compter sur leur gardien Thomas Kaminski, auteur d'arrêts devant Ally Samatta (18e, 25e) et Patrik Hrosovsky (25e). La Gantoise a doublé son avance dès le retour des vestiaires grâce à l'inévitable Jonathan David. L'attaquant canadien de 19 ans a inscrit son huitième but de la saison, idéalement servi par Roman Yaremchuk au terme d'une belle phase collective (0-2, 47e). Malgré les entrées de Bongonda, Ito et Ndongala, Genk est resté stérile offensivement. C'est une troisième défaite de rang pour l'équipe de Felice Mazzu, battue à Eupen (2-0) avant de s'incliner à Liverpool (2-1) en Ligue des Champions. Les Gantois signent eux leur première victoire à l'extérieur en championnat. Après la première défaite en championnat du Club de Bruges, enregistrée en début d'après-midi à l'Antwerp (2-1), le Standard aura l'occasion de dépasser les Gantois et de revenir à trois longueurs des Gazelles, qui comptent toutefois un match de moins. Pour ce faire, les Liégeois devront venir à bout du FC Malines (6e, 24 pts).