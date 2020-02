Jupiler Pro League - La Gantoise s'impose à Malines et revient à six points du Club de Bruges

(Belga) La Gantoise a obtenu les trois points de la victoire sur la pelouse du KV Malines samedi soir (0-3) dans le cadre de la 24e journée de Jupiler Pro League. Les Gantois, deuxièmes, reviennent à six points de la tête avant le choc de dimanche après-midi entre le Club de Bruges (1er, 54 pts) et l'Antwerp (3e, 45 pts). Le 'Kavé', de son côté, reste à trois unités de la sixième place occupée par le Racing Genk (37 pts), vainqueur plus tôt dans la journée de Charleroi (1-0). Les Malinois doivent toutefois encore rejouer la rencontre interrompue à Charleroi le 11 février prochain.

La Gantoise ouvrait le score dès l'entame de la rencontre. Après seulement une minute de jeu, le portier local Yannick Thoelen calculait mal la trajectoire de la balle à la suite d'un tir puissant mais central du milieu de terrain ukrainien Roman Bezus. Dans son malheur, le gardien malinois, dont le pied restait coincé dans le sol, devait quitter la pelouse sur une civière. Il fallait attendre le retour des vestiaires pour assister au deuxième but de la rencontre. La Gantoise s'en remettait alors à sa promesse canadienne Jonathan David, 20 ans, qui profitait d'un rebond favorable dans le rectangle pour doubler la mise à la 50e minute de jeu. Malines tentait tant bien que mal de revenir au score par la suite mais Nikola Storm, par deux fois (59, 75), trouvait le gardien gantois Thomas Kaminski sur sa trajectoire. Dans le temps additionnel (90+5), les 'Buffalos' inscrivaient finalement un troisième but des œuvres de l'attaquant ivoirien Anderson Niangbo, 20 ans, arrivé cet hiver en provenance du RB Salzburg. (Belga)