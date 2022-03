Jupiler Pro League - Laurent Depoitre prolonge pour deux ans à La Gantoise

(Belga) La Gantoise a prolongé pour deux saisons, jusqu'en 2024, le contrat de Laurent Depoitre, 33 ans. Les Buffalos l'ont annoncé jeudi.

L'attaquant, une fois Diable Rouge, a disputé 193 rencontres pour La Gantoise, marquant 59 buts et délivrant 25 assists. Depoitre avait vécu une première période faste à La Gantoise, entre 2014 et 2016, contribuant au premier titre de champion de l'histoire du club en 2015. L'année suivante, les Buffalos avaient atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'attaquant s'était classé deuxième au Soulier d'Or, derrière son équipier Sven Kums. Après des passages au FC Porto et à Huddersfield Town, Depoitre est revenu à la Ghelamco Arena en 2019. Cette saison, il totalise 11 buts, toutes compétitions confondues. A deux journées de la fin de la phase classique, La Gantoise occupe la quatrième position, la dernière qualificative pour les Champions playoffs. Les Gantois se rendent dimanche au Cercle Bruges. (Belga)