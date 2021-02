Jupiler Pro League - Le Cercle de Bruges remporte le choc du bas de classement face à Waasland-Beveren

(Belga) Dans un match décisif dans la lutte pour le maintien, le Cercle de Bruges l'a emporté méritoirement face à Waasland-Beveren samedi lors de la 28e journée, la 29e effective, de la phase classique de la Jupiler Pro League (2-0).

Dans ce choc de bas de classement de la Jupiler Pro League, il fallait attendre la demi-heure de jeu pour assister à la première véritable occasion de la rencontre : Leonardo da Silva Lopes envoyait une frappe surpuissante de plus de 30 mètres, directement dans les cages d'un Brent Gabriel impuissant (29e). Malgré une nette domination des Brugeois, il était difficile de se mettre de véritables occasions sous la dent jusqu'au dernier quart d'heure où la domination des hommes d'Yves Vanderhaeghe se montrait enfin plus concrète. Giulian Biancone reprenait un excellent centre de Dino Hotic juste au-dessus du but de Gabriel (75e), Ike Ugbo frappait sur le même Gabriel (79e), Dino Hotic ratait l'immanquable en reprenant mal un ballon à bout portant, bien offert par Biancone (81e). Mais les Brugeois se mettaient enfin à l'abri quand Kevin Denkey profitait des espaces laissés par la défense waaslandienne pour battre Gabriel (82e). Grâce à cette victoire importante, le Cercle est désormais 16e avec 29 points, soit 4 de plus que Waasland-Beveren qui reste lanterne rouge. Mouscron, 17e et barragiste avec 26 points, se déplace dimanche au Beerschot pour tenter de rattraper le Cercle et de garder un espoir d'un maintien direct. (Belga)