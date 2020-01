Jupiler Pro League - Le Club Bruges battu par l'Ajax en amical

(Belga) Le Club Bruges s'est incliné 3-1 face à l'Ajax Amsterdam, samedi, en amical à Doha.

L'Ajax a marqué deux fois dans le premier quart d'heure. Les 'Ajacides' ont ouvert le score sur un tir de Mazraoui dévié dans le but par le défenseur brugeois Kossounou (13e). Ziyech a doublé la mise d'une frappe du gauche dans la lucarne deux minutes plus tard. Promes portait le score à 3-0 au terme d'un beau mouvement collectif (52e). Le jeune Thomas Van den Keybus, 18 ans, a réduit l'écart en fin de rencontre sur un assist d'Openda (82e). Jeudi, le Club s'était joué du PSV 2-1. L'Ajax avait battu Eupen 2-0. Les Brugeois, solides leaders de la Jupiler Pro League, reprendront le championnat dimanche 19 janvier à Anderlecht. A Pinatar, en Espagne, l'Antwerp a battu 2-0 une équipe de footballeurs espagnols sans contrat. Zinho Gano (2e) et Ivo Rodrigues (39e) ont marqué les buts anversois. Monté à la pause, Didier Lamkel Zé a écopé d'une carte rouge une dizaine de minutes après sa montée au jeu pour un coup donné à un adversaire. L'Antwerp, qui partage la deuxième place du championnat avec Charleroi et La Gantoise, se rendra au Cercle Bruges pour la reprise, dimanche prochain. (Belga)