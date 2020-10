Jupiler Pro League: après avoir mené de deux buts, le Club Bruges se fait surprendre par Malines

Le Club Bruges a été tenu en échec 2-2 par le KV Malines, samedi, lors de la 11e journée de la Jupiler Pro League. Les Brugeois menaient pourtant 2-0 grâce à Ruud Vormer (13e) et Noa Lang (28e), mais les Malinois sont revenus au score via Igor de Camargo (42e) et Rob Schoofs (81e). Le Club Bruges manque ainsi l'occasion de rejoindre Charleroi (22 points) en tête du classement. Le champion en titre, 20 points, occupe la troisième position à égalité avec l'Antwerp.

Avec sept joueurs absents suite à un test positif au Covid-19 et cinq à peine de retour de quarantaine, l'entraîneur malinois Wouter Vrancken devait bricoler une équipe en lançant Sandy Walsh et Steven Defour, pour leur premier match avec le 'Malinwa'.

Pour ce match placé entre deux rencontres de Ligue des Champions, Philippe Clement optait lui pour un trio d'attaque formé par Lang, Okereke et Krmencik. Ce dernier obtenait un coup franc après un contact avec Vanlerberghe. Vormer envoyait le ballon dans la lucarne de Coucke, ouvrant le score (1-0, 13e). Parfaitement servi par Vanaken, Lang ne tremblait pas seul face à Coucke (2-0, 28e).

Alors que le match semblait se dérouler parfaitement pour les Brugeois, le KV Malines réagissaient. Mignolet devait faire étalage de ses réflexes sur une tentative depuis le petit rectangle de Hairemans (33e). Sur un centre de la droite de Mrabti, De Camargo déviait le ballon d'une talonnade, Mignolet était battu (2-1, 41e). Au retour des vestiaires, l'arbitre Jonathan Lardot annulait un but de Krmencik pour hors-jeu (50e).

Mignolet se montrait à nouveau décisif, sur une frappe de Storm (57e). Encore menaçant via De Camargo (60e et 68e), le KV trouvait l'égalisation à la 81e minute: un centre de la droite de Hairemans trouvait au second poteau Engvall, lequel remisait de la tête pour Schoofs, qui égalisait.

Après la défaite à Oud-Heverlee Louvain la semaine passée, ce deuxième faux pas de suite laisse le Club Bruges à la troisième place, à égalité avec l'Antwerp, avec 20 points, derrière Charleroi (22) et le Beerschot (21), vainqueurs respectivement du Cercle Bruges (3-0) et de Louvain (4-2) dans l'après-midi.

Malines occupe la 15e position avec 8 points. Trois rencontres sont au programme dimanche: le choc Anderlecht/Antwerp à 13h30, Standard/Ostende à 18h15 et Waasland-Beveren/La Gantoise à 20h45.

D1: RÉSULTATS ET CLASSEMENT

