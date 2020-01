Jupiler Pro League - Le match Charleroi/FC Malines définitivement arrêté en raison du brouillard

(Belga) Le match Charleroi/Malines a été définitivement arrêté par l'arbitre Christof Dierick à la 37e minute en raison du brouillard samedi, dans le cadre de la 23e journée de Jupiler Pro League.

Une première interruption était survenue après 23 minutes. Le match avait repris quelques minutes plus tard avec un ballon de couleur orange. Charleroi profitait de la pause pour changer son jeu de maillot, passant du traditionnel noir et blanc au deuxième maillot, bleu. Mais à la 37e minute, l'arbitre Dierick renvoyait une nouvelle fois les équipes au vestiaire. Après un quart d'heure, l'arbitre et ses assistants effectuaient des tests, mais estimaient que la visibilité restait insuffisante. Au moment de l'arrêt du match, le score était de 1-0 pour Charleroi après un penalty transformé par Ryota Morioka (17e). Ce match est important dans la course aux playoffs I. Charleroi, qui doit déjà jouer un match d'alignement contre le Club Bruges mercredi, est actuellement 5e avec 40 points. Malines (34 points) est septième. (Belga)