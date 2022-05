Jupiler Pro League - Le président de la Pro League espère un changement de mentalité avec le plan d'action

(Belga) Pour Lorin Parys, président de la Pro League, la sécurité dans et autour des stades de football est une priorité. Il espère donc énormément que le plan d'action 'Ensemble pour un football sûr' puisse apporter un "changement de mentalité."

Avec le plan d'action 'Ensemble pour un football sûr', la Pro League et l'Union Belge de football (RBFA), avec l'appui de la cellule football du SPF Intérieur et de la police, veulent chasser le hooliganisme des stades de football belges. Il y a eu plusieurs incidents avec des supporters lors des derniers mois. "Espérons que ça soit le début d'un changement de mentalité", a déclaré jeudi le président des clubs professionnels lors de la présentation du plan d'action au Stade du FC Malines. "Ce plan ne va naturellement pas donner de résultat dès demain, mais je le vois plutôt agir sur une période de cinq ans. Le but est de s'adapter en permanence. Nous devons à nouveau redéfinir le football comme une superbe expérience à vivre." "La sécurité est une priorité absolue pour la Pro League et ses clubs", a poursuivi Parys, qui considère qu'une expérience de match sûre est un point de départ à l'accueil de nouveaux supporters dans les stades. "Avec les clubs, nous prenons nos responsabilités, en concertation avec la ministre de l'Intérieur (Annelies Verlinden, ndlr.), la RBFA, les services d'ordre, mais évidemment aussi avec les supporters. Nous développons davantage ce plan avec nos supporters, le suivons avec eux et faisons des ajustements si nécessaire. Mais nous serons également sévères avec ceux qui mettent les autres en danger." (Belga)