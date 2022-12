Jupiler Pro League - Le Standard plie mais ne rompt pas à La Gantoise et accroche un point dans la douleur

(Belga) Vendredi soir, La Gantoise et le Standard se sont quittés sur un match nul, 0-0, dans le cadre de la 18e journée de Jupiler Pro League. Dans une rencontre dominée par Gand, les Liégeois ont résisté pour prendre un point à la Ghelamco Arena.

En première période, La Gantoise a pris le match à son compte, en multipliant les occasions dangereuses alors que le Standard peinait à se montrer. Dès l'entame, Bodart a dû s'interposer devant Cuypers qui avait bien combiné avec Hjulsager (8e). Une dizaine de minutes plus tard, Cuypers a rendu la politesse à Hjulsager en rabattant un ballon à l'entrée de la surface pour que le Danois décoche un tir sur le poteau de Bodart (19e). Avant la demi-heure, Balikwisha a amorcé la première offensive liégeoise mais son envoi était trop enlevé (28e). Submergés, les Rouches ont à nouveau été sauvés par les montants lorsqu'un tir lointain d'Odjidja s'est écrasé sur la transversale avant que la reprise de Cuypers ne soit contrée par son coéquipier (45e+1). La Gantoise a poursuivi sur sa dynamique à la reprise, avec un enchaînement contrôle-frappe de Samoise depuis le coin droit de la surface, stoppé par un Bodart attentif (48e). Sur une phase similaire, le portier s'est interposé devant Ngadeu qui avait surgi de l'autre côté de la surface (57e). Outre une alerte pour les Buffalos qui ont failli concéder un penalty sur une phase anodine, finalement été sauvés par l'arbitrage vidéo (71e), la fin de rencontre a été moins mouvementée, si ce n'est pour deux têtes de Ngadeu sur corner (87e et 89e) finalement sans conséquence. Au classement, c'est le statu quo pour La Gantoise (5e avec 31 points) et le Standard (7e avec 26 points), qui entourent Westerlo (6e avec 26 points) dans les places qualificatives pour les playoffs 2. (Belga)