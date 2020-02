Jupiler Pro League - Mbokani, auteur d'un triplé contre, qualifie l'Antwerp pour les playoffs I

(Belga) L'Antwerp n'a pas dû s'employer samedi soir pour venir à bout du KV Ostende (3-1) à l'occasion de la 28e journée de la phase classique de D1A. Les Anversois, qui ont très tôt fait le break, se sont imposés grâce à un triplé de Dieumerci Mbokani (1e, 5e, 87e). L'Antwerp, troisième avec 50 points, est qualifié pour les playoffs I alors que les Côtiers sont 14e avec 22 points, deux longueurs de plus que Waasland-Beveren, lanterne rouge.

Bien lancé en profondeur par Faris Haroun, Mbokani a dû s'y reprendre à deux fois pour tromper William Dutoit. Le portier français a d'abord repoussé le tir du Congolais mais l'attaquant du Great Old, au rebond, a ensuite mis le cuir au fond d'une tête (1-0, 1e). Les troupes de Laszlo Bölöni ont plié la rencontre dès la 5e minute quand Lior Refaelov a déposé un corner sur la tête de l'inévitable Mbokani (2-0, 5e). L'ancien attaquant du Standard de Liège et du Sporting d'Anderlecht a ajouté la cerise sur le gâteau en fin de rencontre, à l'affût d'un tir de Koji Miyoshi repoussé par le poteau (3-0, 87e). Auteur de ses 16e, 17e et 18e buts en championnat, il est revenu à égalité avec la pépite canadienne de La Gantoise Jonathan David au sommet du classement des buteurs. Le KVO a sauvé l'honneur en toute fin de partie grâce à Ronald Vargas (3-1, 30e+1). Dimanche, le champion en titre Genk (7e) accueillera le leader du Club de Bruges sur le coup de 14h30 alors que le derby wallon entre Charleroi (5e) et le Standard (6e) débutera à 18h. Enfin, le duel entre le Cercle de Bruges (15e) et La Gantoise (2e) viendra ponctuer cette antépénultième journée de phase classique. (Belga)