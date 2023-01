Jupiler Pro League - Ostende attire l'attaquant croate Ivan Durdov

(Belga) Le KV Ostende a annoncé samedi l'arrivée de l'attaquant croate Ivan Durdov, 22 ans, en provenance du club slovène de Domzale, où il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises et donné trois passes décisives en 17 rencontres cette saison. Il a signé un contrat de trois ans et demi, jusqu'en juin 2026 avec une option pour une saison de plus, avec les Kustboys.

"Ivan est un grand attaquant (1m94, ndlr), fort physiquement, qui pèse sur une défense et peut aussi chercher la profondeur. Il est très présent dans la surface et c'est un buteur", a déclaré le CEO du KVO Gauthier Ganaye, enthousiaste à propos de cette nouvelle acquisition. Ostende occupe la 16e place du classement de la Jupiler Pro League avec 17 points en 19 matchs et est en position de relégable. (Belga)