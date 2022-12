Jupiler Pro League : Panini lance son album d'autocollants pour la saison 2022-2023

(Belga) Par le biais d'un communiqué, Panini Belgique a levé le voile lundi sur son album d'autocollants pour la saison 2022-2023 de Pro League. La 51e édition de l'album est disponible dès ce lundi 12 décembre.

L'album 2022-2023 comptera 675 autocollants dont 100 en or reprenant toutes les équipes de Jupiler Pro League, Challenger Pro League et de Lotto Super League, le championnat féminin. Principale nouveauté cette année, des autocollants dorés des maillots domicile et extérieur de chaque club font leur apparition dans l'album de 60 pages. Panini a également poursuivi son partenariat avec Eleven Sports pour offrir du contenu numérique et permettre aux amateurs de gagner des abonnements mensuels ou annuels au détenteur des droits télévisés du football belge. "Grâce à des codes QR disséminés dans le livre, vous pouvez visionner des séquences vidéo uniques de tous les clubs, des séquences de matchs, des interviews et des reportages", peut-on lire dans le communiqué. Après le plus beau maillot la saison dernière, les fans pourront aussi voter pour le plus beau but de l'histoire du championnat de Belgique. L'album est en vente à partir de ce lundi 12 décembre au prix de 2,90 euros. Le pack de démarrage (1 album + 10 pochettes) est disponible pour 9,90 euros et chaque pochette coûte 0,90 euro. (Belga)