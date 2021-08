Jupiler Pro League - Partage spectaculaire entre Courtrai et Malines

(Belga) Courtrai et Malines n'ont pas pu se départager vendredi soir lors de la première rencontre de la 6e journée de D1A. Les deux clubs se sont quittés sur un partage spectaculaire (2-2) sur la pelouse du stade des Éperons d'Or. Les Kerels, qui ont remonté un déficit de deux buts, sont provisoirement troisièmes avec 10 points alors que le Kavé est 9e (7 pts).

Déjà buteur le weekend dernier lors de la victoire 3-1 contre l'Union Saint-Gilloise, Nikola Storm a illuminé le premier acte de deux buts. L'ailier de 26 ans a ouvert le score d'une puissante frappe croisée (0-1, 14e). Trouvé au second poteau quelques minutes plus tard, il a envoyé sa reprise instantanée entre le gardien et le poteau malgré un angle très réduit (0-2, 20e). Malgré une avance de deux buts, les hommes de Wouter Vrancken ont subi les assauts courtraisiens au retour des vestiaires. Le capitaine Kristof D'Haene, servi par Faiz Selemani sur une passe en retrait sur corner, a envoyé une splendide frappe, tendue et puissante, dans le plafond du goal de Gaëtan Coucke (1-2, 58e). Luka Elsner a ensuite décidé d'injecter du sang neuf et c'est précisément Pape Gueye, monté au jeu, qui a égalisé d'une tête au petit rectangle sur un coup franc de Abdelhak Kadri (2-2, 76e). (Belga)