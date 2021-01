Jupiler Pro League - Première victoire de 2021 pour Gand face à Louvain

(Belga) Après quatre matches sans victoire, La Gantoise a renoué avec le succès face à OHL lors de la 21e journée de Jupiler Pro League (0-3).

Les Gantois ont vite lancé la partie. Après une scène de billard dans la surface, Milad Mohammadi envoyait une frappe surpuissante dans le plafond de Rafael Romo (0-1, 6e). Les Louvanistes étaient proches d'égaliser sur une sortie ratée de Sinan Bolat mais Casper De Norre ratait le cadre (40e). Au retour des vestiaires, Osman Bukari envoyait une frappe puissante, repoussée par Romo mais Sven Kums, opportuniste, poussait le ballon au fond de la tête (0-2, 50e). Quelques instants plus tard, le meilleur buteur louvaniste, Thomas Henry reprenait un centre à bout portant mais Bolat s'interposait bien (52e). Les Gantois tuaient le match un instant plus tard : Kums lançait très justement Bukari qui trompait facilement Romo (0-3, 54e). C'était encore Bolat qui s'illustrait alors, d'une mauvaise manière en ratant sa relance au pied puis d'une bien meilleure, en arrêtant joliment une tentative de lob d'Henry (71e). Sur la contre-attaque qui suivait, Niangbo frappait le poteau de Romo (72e). La soirée tournait au cauchemar pour OHL quand Thomas Henry écopait d'un deuxième carton jaune et laissait ses coéquipiers finir le match en infériorité numérique. Le match était de toute façon plié et les Gantois remportaient enfin leur première victoire de l'année 2021. Au classement, La Gantoise se rassure et remonte à la 10e place avec 30 unités alors qu'OHL loupe une belle opportunité d'attraper la troisième place. Les hommes de Marc Brys restent septièmes avec 35 points. (Belga)