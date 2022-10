Jupiler Pro League - Radja Nainggolan écarté du noyau A de l'Antwerp après les récents incidents

(Belga) L'Antwerp a décidé d'écarter Radja Nainggolan de l'équipe première pour "une durée indéterminée" à la suite des récents incidents qui ont impliqué le joueur. Le 'Great Old' l'a annoncé lundi.

Dans un communiqué, l'Antwerp a expliqué avoir eu lundi une discussion avec Nainggolan "au sujet de ses performances générales et de la façon dont certains comportements se reflètent sur le club et le groupe de joueurs." L'Antwerp a ajouté que "des engagements clairs ont également été pris" sur ce que le club "attend et n'attend pas de ses joueurs". "L'attention se porte à nouveau sur le sport et sur les deux matchs à domicile importants de cette semaine, contre Ostende et Genk", a conclu l'Antwerp. La semaine passée, Nainggolan a été arrêté par une patrouille sans permis de conduire valide et a vu sa voiture être confisquée. Dimanche, avant la rencontre face au Standard, l'ancien Diable Rouge a été surpris en train de fumer une cigarette électronique sur le banc de touche alors qu'une interdiction générale de fumer a été décrétée dans les stades de football belges (Belga)