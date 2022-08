Jupiler Pro League - Saint-Trond résiste et ne rompt pas pour s'offrir une première victoire contre Ostende

(Belga) Saint-Trond s'est imposé samedi après-midi, 0-1, sur la pelouse d'Ostende pour la 5e journée de championnat de D1A. Grâce au but de Leistner (17e), les Trudonnaires empochent leur première victoire de la saison et grimpent à la 11e place du classement, talonnant leur adversaire du jour.

Au lendemain de la signature de son contrat à Saint-Trond, Shinji Okazaki était déjà titulaire dans les rangs des Canaris. Il s'est offert sa première occasion en début de rencontre, d'une tête piquée bien captée par Hubert (9e). Après quelques tentatives de part et d'autre, Leistner a ouvert la marque d'une volée sur un corner de Brüls, trompant le portier ostendais qui semblait pourtant placé sur la trajectoire du ballon (0-1, 17e). Les visiteurs sont donc rentrés aux vestiaires avec l'avantage, malgré la fin de période à l'avantage d'Ostende, avec une percée ponctuée par une frappe enveloppée d'Ambrose repoussée par Shmidt (45e+1). Après le repos, Hashioka a décoché un tir puissant depuis l'extérieur de la surface, en bout de course, mais l'envoi fuyant est passé à gauche du but ostendais (51e). Outre cette occasion, la reprise a livré peu de spectacle. En fin de rencontre, Saint-Trond s'est fait peur avec quelques phases litigieuses dans sa propre surface, et un corner qui a bien failli finir sa course au fond des filets après une déviation de Capon (85e). Ostende a joué le tout pour le tout égaliser, mais même la tête de McGeehan na pas trouvé le cadre de Shmidt (90e+4). La première victoire de la saison pour Saint-Trond permet aux Canaris de recoller à leur adversaire du jour. Les deux équipes comptent 6 points, et les Côtiers en 10e position ne devancent les Canaris, 11es, qu'au nombre de buts marqués. (Belga)