Jupiler Pro League - Samoise , disculpé, et Samatta et évitent la suspension

Ally Samatta (Antwerp) et Matisse Samoise (La Gantoise) peuvent se réjouir d'avoir refusé la transaction proposée lundi par le Parquet de l'Union belge qui prévoyait un match de suspension effectif, plus un avec sursis pour chacun. Les deux joueurs ont défendu avec succès leur cause mardi devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel.

Siamoise a été complètement disculpé. Le joueur de la Gantoise avait été exclu samedi par l'arbitre Visser à la 50e minute sur le terrain d'Eupen (0-1), à la suite d'une "semelle" sur le pied de Alloh. Les images n'ont pas convaincu les membres du comité de l'intention d'attenter à l'intégrité physique de son adversaire. Samatta écope de deux matchs de suspension avec sursis accompagnés d'une amende de 1000 euros. Vendredi soir, sur le terrain de Seraing, l'attaquant tanzanien a été exclu à la 62e minute par l'arbitre Denil après un tacle sur Bernier. Il doit aussi payer une amende de 1000 euros. Le passé disciplinaire vierge de toute sanction de l'attaquant de l'Antwerp a été pris en compte. En raison de son exclusion contre Deinze, le joueur du Lierse Jesse Carlos Kieboom a été suspendu quatre matchs dont deux avec sursis ainsi qu'à une amende de 375 euros. À la suite du jet d'un gobelet rempli de bière sur le terrain lors du match de Coupe de Belguque du 1er décembre face à Courtrai, le KV Ostende se voit infliger une amende de 2500 euros.