Jupiler Pro League - Selim Amallah suspendu un match avec sursis pour ses propos sur l'arbitrage

Selim Amallah a été suspendu pour un match avec sursis en raison de ses propos sur l'arbitrage durant la mi-temps de la rencontre du Standard à Genk (défaite 2-0), a décidé mardi le Comité disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA).

En toute fin de première période du match joué le 13 février, Amallah avait écopé d'une carte jaune. A la mi-temps, interviewé sur Eleven, Amallah avait déclaré, au sujet de cette carte, que "les arbitres, ils sont incompétents". "Quand j'ai le ballon, je veux passer le ballon au-dessus, il y a un mètre de lui, il est incapable de voir. C'est honteux de leur part", avait ajouté le médian. Le parquet de l'Union belge de football estimait que "des propos pareils n'ont pas leur place sur un terrain de foot", expliquant que "le joueur concerné a clairement montré un grand manque de respect envers les arbitres en leur traitant de 'incompétents' et 'incapables', les propos étant en plus insultant". Il avait dès lors réclamé un match de suspension, éventuellement avec sursis, et une amende à l'encontre du joueur du Standard. Le Comité disciplinaire a décidé de lui infliger un match avec sursis jusqu'au 8 mars 2023 et une amende effective de 500 euros. Pietro Perdichizzi écope lui de trois matchs effectifs de suspension, ce qui correspond à la proposition du parquet, et une amende de 1.500 euros effectifs. Le défenseur de Westerlo a été exclu vendredi à la 78e minute du match remporté par les siens contre Waasland-Beveren lors de la 22e journée de 1B Pro League. Westerlo est largement en tête de l'antichambre de l'élite du football belge avec huit points de plus et un match de moins que le RWDM.