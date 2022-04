Jupiler Pro League - Seraing prend une petite option sur le maintien grâce à sa victoire au RWDM

(Belga) Seraing a pris un léger avantage sur le RWDM en s'imposant 0-1 sur la pelouse des Bruxellois samedi lors de la manche aller des barrages pour le maintien. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Georges Mikautadze à quelques secondes de la mi-temps.

Mikautadze alertait une première fois Théo Defourny en tentant sa chance à l'entrée du rectangle mais sans danger pour le portier bruxellois (24e). Trois minutes plus tard, l'attaquant sérésien décochait une frappe à la hauteur du point de penalty, mais plaçait le cuir à côté des cages du RWDM. À la 35e, Defourny réalisait une parade quatre étoiles pour sortir une tête de Mikautadze. Les Molenbeekois sortaient quelque peu la tête de l'eau par l'entremise de Kylian Hazard qui poussait Guillaume Dietsch à intervenir pour la première fois de la rencontre. Juste avant la mi-temps, Mikautadze trouvait enfin l'ouverture. L'attaquant récupérait le cuir à quelques mètres du rectangle avant d'ouvrir son pied à l'entrée de la surface (45e, 0-1). Son 14e but de la saison permettait aux Métallos de prendre méritoirement l'avance. Le RWDM remontait sur la pelouse avec de meilleures intentions et passait tout près de l'égalisation par deux fois. Nicolas Rommens heurtait le montant de Dietsch sur coup-franc (57e) et, sur le rebond, Igor de Camargo tentait un retourné acrobatique qui venait frapper la barre transversale liégeoise. Les Bruxellois passaient encore tout près de l'égalisation sur un autre coup de pied arrêté après un sauvetage sur la ligne de Daniel Oparé sur une reprise de la tête de Vorogovskiy (70e). Moins présent dans le second acte, Seraing se reprenait en fin de rencontre. Cachbach forçait Defourny à une nouvelle parade à la 85e minute, maintenant l'espoir en vue du match retour, prévu le 30 avril au stade du Pairay. (Belga)