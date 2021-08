Jupiler Pro League - Seraing renverse le Cercle (2-1) et remporte sa deuxième victoire de la saison

(Belga) Le duo offensif Youssef Maziz (54e) et Marius Mouandilmadji (79e) a permis au FC Seraing de remporter une deuxième victoire en championnat au détriment du Cercle Bruges, qui avait ouvert la marque par Boris Popovic (5e).

Après cinq journées, les Métallos comptent 6 points (9e) au classement et le Cercle 5 (11e). Deux autres rencontres figurent au programme samedi en Jupiler Pro League: OH Louvain-Eupen à 18h30 et Saint-Trond-Courtrai à 20h45. Antwerp-Genk a été reporté. Jordi Condom a aligné les onze Métallos attendus alors qu'Yves Vanderhaeghe a titularisé le duo espagnol Waldo Rubio-Alex Millan aux côtés d'Olivier Deman en attaque. Après quelques échanges, Seraing n'a pas réussi à se dégager correctement et le ballon a atterri chez Popovic, qui a marqué en deux temps (5e, 0-1). Les Métallos manquaient manifestement de mordant et les Brugeois ne s'en sont pas privés pour les empêcher de passer le milieu de terrain. Toutefois, Maziz a lancé en profondeur Marius dont la frappe a été déviée en corner à même la ligne par Edgaras Utkus (19e). Le Cercle a alors oublié son départ éclair: sur un centre appuyé de Morgan Poaty (20e), Popovic a failli marquer contre son camp et sur le corner, qui a suivi, Thomas Dicillon a poussé le ballon au-delà de la transversale (21e). La pause boissons (27e) n'a pas calmé l'ardeur des Serésiens et plus particulièrement de Wagane Faye (30e) et Maziz (34e), qui ont été avertis tout comme Deman chez les visiteurs (35e). Par contre, le nombre d'occasions est resté minime. Les Métallos ont tenté des frappes à distance pas menaçantes et le Cercle, qui a attendu que ça se tasse, n'a jamais alerté Guillaume Dietsch. Après la pause, Seraing est réapparu plus motivé encore et sur coup franc, Ablie Jallow a trouvé Didillon sur la trajectoire (52e). Le gardien du Cercle n'a rien pu faire quand Marius a servi Maziz dans les seize mètres (54e, 1-1). Juste avant la seconde pause boissons (72e), les coaches ont effectué leurs premiers changements au niveau de l'attaque sans que cela change grand-chose. Seraing a à nouveau pu compter sur le tandem Maziz-Marius pour arracher les trois points, mais cette fois, le Français était à la passe et le Tchadien à la conclusion (79e, 2-1). (Belga)