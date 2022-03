Jupiler Pro League - Seraing s'incline 0-5 face au FC Bruges, qui reste à 7 points de l'Union

(Belga) Seraing n'a pas fait les poids face au FC Bruges, qui s'est imposé 0-5 sur la pelouse des Métallos samedi soir dans le cadre de la 30e journée du championnat de Belgique de football.

Le marquoir affichait déjà 0-2 à la demi-heure de jeu. Andreas Skov Olsen n'avait mis que deux minutes pour ouvrir le score et Mats Rits avait doublé la mise à la 29e minute. Déjà mal embarqués, les Liégeois se retrouvaient à dix contre onze après la carte rouge de Mathieu Cachbach, exclu pour un tacle dangereux sur Dennis Odoi à la 41e minute. Skov Olsen fit de nouveau trembler les filets dans le temps additionnel de la première période, portant le score à 0-3 au repos. Bas Dost, servi par Skov Olsen, plantait un 4e but à la 73e minute et le Danois s'offrait un triplé en faisant 0-5 à la 83e. Les Blauw en zwart, éliminés par La Gantoise cette semaine en demi-finales de la Coupe de Belgique, maintiennent à 7 points l'écart qui les sépare du leader, l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 2-3 à Courtrai en début de soirée. les Bruxellois ont 67 points, contre 60 pour les Brugeois. Seraing, qui a concédé une 5e défait d'affilée, reste 17e et avant-dernier avec 23 unités, 7 de plus que la lanterne rouge, le Beerschot; qui affronte l'Antwerp dimanche dans le derby anversois.