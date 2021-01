Jupiler Pro League - Teddy Chevalier de retour à Courtrai

(Belga) Après un an et demi à Valenciennes, en Ligue 2 française, Teddy Chevalier est de retour à Courtrai. Le club belge l'a annoncé jeudi soir. L'attaquant français de 33 ans, qui entame son troisième passage chez les Kerels, a paraphé un contrat d'un an et demi.

Chevalier a déjà disputé la bagatelle de 170 rencontres avec Courtrai, marquant 53 buts et délivrant 36 passes décisives. Né à Denain dans le Nord, il a déjà joué pour plusieurs clubs français (FC Gueugnon, RC Lens, Valenciennes FC), belges (Boussu Dour, Zulte Waregem, Courtrai), néerlandais (RKC Waalwijk) et turc (Rizespor). Si Courtrai pointe à la 8e place du championnat, l'équipe d'Yves Vanderhaeghe possède une différence de buts négative et un rendement offensif perfectible. Samedi, les Courtraisiens accueilleront Genk, 2e, au Stade des Éperons d'Or. (Belga)