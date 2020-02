Jupiler Pro League: toujours pas de décision sur les contrats télé et la clé de répartition

Le nouveau contrat sur les droits médiatiques du football belge n'a pas non plus été attribué vendredi. Le cap des cent millions d'euros fixé par la Pro League a été atteint, mais aucun accord n'a encore été trouvé sur la clé de répartition entre les clubs, a confirmé vendredi soir à Diegem Pierre François, CEO de la Pro League. Une troisième réunion est prévue le 21 février.



"Je peux confirmer que le montant de cent millions demandé, y compris les droits internationaux, a été atteint. Cependant, l'allocation nécessite un accord unanime et cela exige un consensus sur la clé de répartition: il n'y en a pas pour le moment", a ajouté François. Cette clé de répartition est la pierre d'achoppement des négociations depuis un certain temps déjà, les grands et les petits clubs ayant des positions diamétralement opposées. "J'ai parfois le sentiment qu'il devient de plus en plus difficile pour les clubs de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Compte tenu des offres que nous avons reçues, je trouve cela très regrettable. J'espère que le 21 février, je serai moins pessimiste qu'aujourd'hui."

Selon le président fédéral Mehdi Bayat, des "entretiens constructifs" ont eu lieu à l'hôtel Parker de Diegem, où les premiers représentants des clubs avaient quitté le théâtre des discussions en début de soirée. Au départ, il s'agissait de Marc Coucke, Michel Louwagie et Ivan De Witte parce qu'ils partaient pour La Gantoise- Anderlecht, mais bientôt le président du KV Ostende, Frank Dierckens, et Sven Jaecques de l'Antwerp ont suivi. Lorsque le CEO du Club Bruges Vincent Mannaert quitta lui aussi l'hôtel un peu plus tard, il était clair qu'aucune fumée blanche n'émanerait de Diegem. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un problème financier, contrairement à il y a quelques semaines, où l'offre s'élevait à 92 millions d'euros, soit une augmentation de quinze pour cent par rapport au précédent contrat de football, qui rapportait aux clubs quatre-vingts millions d'euros par an. La Ligue Pro est d'accord avec le montant proposé, qui sera d'environ cent millions d'euros, mais elle attend toujours la clé de répartition. D'une part, il y aurait les opérateurs télécoms classiques, d'autre part Eleven Sports, qui est ambitieux en Belgique. Pour eux aussi, il s'agit maintenant d'attendre la fin des querelles entre les clubs.